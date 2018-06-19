iOS 12 İçin Kısıtlı Mod Söylentisi
Apple ve FBI arasında yaşanan sorun, iOS 12'de güvenliğe yönelik bir "kısıtlı mod" işlevine dönüşebilir!
Apple, "San Bernardino Suikatçisi'nin olayından" bu yana FBI ile zorlu zamanlar yaşıyor. FBI, başlangıçta iPhone'unun kaynak kodunu teslim etmek için teknoloji devini zorlamayı tercih etmişti. Bu nedenle, FBI, akıllı telefonu yazılımsal olarak kırma girişimlerine yoğunlaştı.
Bilgisayar korsanlarının yaptığı istismarları engellemeye yönelen Apple, yeni bir güvenlik özelliğini sunmaya niyetli. Karşımızdaki işlevin adı USB Kısıtlı Mod. Bu özellik, akıllı telefonun şifresiyle son 60 dakikada kilidi açılmamışsa, iPhone'un bağlantı noktası üzerinden USB bağlantılarını reddetmek üzere tasarlandı. Değişiklik iOS 11.4.1 ve iOS 12 mimarileri için doğrulandu.
Sızan dedikodulara göre; iPhone'ların kilidini açmak her zamankinden daha zor. Hatta FBI ve CIA gibi devlet teşkılatları bile kötü niyetli kişilerin akıllı telefonlarına erişmekte büyük zorluk çekecekler. Apple sadece kötü niyetli kişilere değil, mahremiyetini zedeleyecek herkese zorluk çıkarıyor.
Ancak Apple ve FBI ikilisi bu olaylardan rahatsız. Tam da bu nedenle, FBI, gerekli olduğu durumlarda akıllı telefonun güvenlik kodunu kırma girişimlerini asla vazgeçmedi. Her çeşit bilgisayar korsanı tarafından kullanılan istismarları engellemeye yönelik bir hareketle Apple, güvenlik mimarisini geliştiren bir güncelleme sunacak.
Peki Apple hangi mimariden faydalanacak? Bahsi geçen teknolojinin adı "Kısıtlı Mod" olarak biliniyor. Cihazlar daha önce de vurguladığımız gibi, USB Kısıtlı Mod teknolojisinin çarpıcı yeteneklerden faydalanıyor.
Apple, iOS 12 güncellemesinin bir parçası olan USB Kısıtlı Modunu henüz hayata geçirmemiş olsa da, pek çok olasılık gündemde. Apple ve FBI kısa süre içinde masaya oturup, gerekenleri yapmak konusunda adım atabilirler.
Barış Terun
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