iOS 12 Ne Zaman Yayınlanacak?
iPhone sahipleri, iOS güncellemesini ne zaman indirmeye başlayacaklar? İşte cevap.
Apple, mobil işletim sisteminin en yeni sürümü iOS 12'yi 17 Eylül'den itibaren indirmeye sunacak.
Yeni işletim sistemi, Çarşamba günü duyurulan iPhone XS, XS Max ve XR ile yüklü gelecek. iOS 11'i çalıştırabilen her telefon, iOS 12'yi de çalıştırabilecek. Yani iPhone 5S ve sonrası, iPad Mini 2 ve sonrası, dördüncü nesil iPad, iPad Air ve iPad Pro'lar iOS 12'ye geçiş yapabilecek.
iOS 12'nin performans ve güvenlik geliştirmelerine odaklandığını, mevcut sorunları çözmeye öncelik verdiğini biliyoruz. Bununla birlikte yeni AR işlevlerinden telefonda geçirdiğiniz süreyi ölçen araçlara, daha iyi uyarı yönetiminden Siri kısayollarına birçok geliştirmeler de var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın