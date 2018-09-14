iOS 12 Ne Zaman Yayınlanacak?

iPhone sahipleri, iOS güncellemesini ne zaman indirmeye başlayacaklar? İşte cevap.

iOS 12 Ne Zaman Yayınlanacak?

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