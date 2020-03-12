iOS 14'te Bir "Tüm Uygulamalar" Ekranı Olabilir

iOS 14, yeni bir sızıntıya göre giriş ekranına önemli bir yenilik getirebilir.

iOS 14'te Bir "Tüm Uygulamalar" Ekranı Olabilir

Apple'ın işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin ortaya çıkacağı WWDC'ye birkaç ay var ancak sızıntılar, hız kazanmış durumda.

9to5Mac'e göre iOS 14, giriş ekranında önemli değişiklikler yapacak. Siteye göre giriş ekranındaki yeni bir sayfa, tüm uygulamalarınızı görmenizi sağlayacak. Bu sayede yeni kişiselleştirme seçeneklerinin sunulabileceğine inanılıyor.

Windows ve Android gibi işletim sistemleri, en sık kullandığınız uygulamaları dizmenizi sağlayan işlevler sunuyorlar. iOS'ta ise sadece en sık kullandığınız uygulamaları ana ekrana, geri kalanını diğer ekranlara taşıyabiliyorsunuz.

Yeni tüm uygulamalar ekranı ise uygulamaları farklı bir şekilde sıralamaya yönelik bir işlev olabilir. İşlev sayesinde örneğin sadece bildirimleri bekleyen uygulamaları görebilecek veya son kullandığınız uygulamaları görebileceksiniz. Yeni sayfa, iddiaya göre Siri Suggestions (Siri Önerileri) ile çalışacak ve uygulamaları konuma, saate göre gösterebilecek.

Yeni rapor, yeni bir parmak hareketi desteğinden de bahsediyor. Bu işlevin yeni iPad Pro ile gelen yeni Smart Keyboard'a yönelik olduğu iddia ediliyor.

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