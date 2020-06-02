Xiaomi'nin Çok Tutulan Mi Band'ının Yeni Sürümü, Mi Band 5 Geliyor

Xiaomi'nin dev satış rakamlarına ulaştığı tek ürünü telefonlar değil. Çinli firma, fitness odaklı ürünlerde Apple'ın hemen arkasından geliyor. Yakaladığı ivmeyi korumak isteyen firma, yeni nesil Mi Band 5'i 11 Haziran'da Çin'de tanıtacağını Çince sosyal ağ Weibo üzerinde duyurdu.
Mi Band 5'in kendisi henüz gösterilmese ve özellikleri duyurulmasa da, yeni cihazın neler sunacağı sosyal platformlarda bir süredir konuşuluyor. Gizchina'nın bir raporuna göre Mi Band 5, kan oksijen doygunluğunu ölçen bir işlevle gelecek (SpO2 ölçümü olarak da biliniyor). Bu işlev, kalp ritmi ölçümüne katkıda bulunacak.
Cihazın tasarımında ise bir değişiklik beklenmiyor. Bununla birlikte Mi Band 5'in uluslararası sürümleri, NFC bağlantısıyla ve Amazon Alexa sesli asistan desteğiyle gelebilir. Mi Band'ın eşleştirildiği telefon için bir deklanşör düğmesi gibi çalışabileceği de belirtiliyor.
Bunların yanında cihazın kalp ritminize göre aktif kalmanızı hatırlatan Kişisel Aktivite Bilgisi işlevinin yanı sıra, ip atlama ve kapalı mekanda bisiklete binme gibi aktivite modları kazanacağı belirtiliyor.
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