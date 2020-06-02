Xiaomi'nin Çok Tutulan Mi Band'ının Yeni Sürümü, Mi Band 5 Geliyor

Xiaomi, önemli satış başarılarına imza atan fitness bandı Mi Band'ın yeni sürümünü, yani Mi Band 5'i tanıtacağı günü açıkladı. İşte Mi Band 5'in tanıtım tarihi ve hakkında bildiklerimiz.

Xiaomi Mi Band 5, 11 Haziran'da Tanıtılacak

Xiaomi'nin dev satış rakamlarına ulaştığı tek ürünü telefonlar değil. Çinli firma, fitness odaklı ürünlerde Apple'ın hemen arkasından geliyor. Yakaladığı ivmeyi korumak isteyen firma, yeni nesil Mi Band 5'i 11 Haziran'da Çin'de tanıtacağını Çince sosyal ağ Weibo üzerinde duyurdu. 

Mi Band 5'in kendisi henüz gösterilmese ve özellikleri duyurulmasa da, yeni cihazın neler sunacağı sosyal platformlarda bir süredir konuşuluyor. Gizchina'nın bir raporuna göre Mi Band 5, kan oksijen doygunluğunu ölçen bir işlevle gelecek (SpO2 ölçümü olarak da biliniyor). Bu işlev, kalp ritmi ölçümüne katkıda bulunacak.

Cihazın tasarımında ise bir değişiklik beklenmiyor. Bununla birlikte Mi Band 5'in uluslararası sürümleri, NFC bağlantısıyla ve Amazon Alexa sesli asistan desteğiyle gelebilir. Mi Band'ın eşleştirildiği telefon için bir deklanşör düğmesi gibi çalışabileceği de belirtiliyor.

Bunların yanında cihazın kalp ritminize göre aktif kalmanızı hatırlatan Kişisel Aktivite Bilgisi işlevinin yanı sıra, ip atlama ve kapalı mekanda bisiklete binme gibi aktivite modları kazanacağı belirtiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
WhatsApp'ın Geleceğinde Neler Var? İşte WhatsApp'a Gelecek Yenilikler
Sony'den, PlayStation 5 ile İlgili Şaşırtıcı Karar
Twitter'da Tweet Zamanlama Nasıl Yapılır? Şimdi Yazın, Sonra Gitsin!
Mafia II: Definitive Edition İnceleme: Geri Dönüşü A'dan Z'ye İnceledik!
Türk Milli Klavye Takımı Dünya İnternet Klavye Şampiyonu oldu

 

 