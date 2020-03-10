Windows 10'da "Sürücü Yükleyememe" Sorunu

Windows 10'da yeni çıkan bir sorunun sürücü yüklemeyi engelleyebildiği anlaşıldı. Sorun, Windows 10'un "bellek bütünlüğü" ayarıyla ilgili.
Windows Security destek sayfasındaki bir uyarıda Microsoft, "Bu cihazda bir sürücü yüklenemedi" mesajını görenlerin bu sorunu yaşıyor olabileceğini söyledi. Yazılım devine göre "sürücü sorununu çözmeden cihazı kullanmaya devam ederseniz, sürücünün sunduğu işlevlerin çalışmadığına şahit olabilirsiniz ve bunun önlemli veya önemsiz sonuçları olabilir."
"Önemli sonuçlar" sözcükleri endişe verici olsa da, sorunun çözümü zor değil. Microsoft'un belirttiği üzere Windows 10'da "Bellek bütünlüğü" ayarını kapatmanız, sorunu çözüyor. Bunun için Ayarlar uygulamasını açın ve Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Güvenliği yolunu izleyin. Açılan menüde "Cihaz güvenliği"ne, ardından "Çekirdek izole etme ayrıntıları" üzerine tıklayın. Burada "Bellek bütünlüğü" ayarını kapalı duruma getirin.
Bunu yaptıktan sonra en son cihaz sürücülerini Windows Update veya üreticinin web sayfası üzerinden yükleyebileceksiniz.
Çözüm kolay olsa da, bir güvenlik işlevini kapatmak zorunda olmak hoş değil. Microsoft'un bu sorunu en kısa zamanda çözmesini ve güvenliği feda etmeyen bir çözüm sunmasını umuyoruz.
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