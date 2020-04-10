LG G9'un Yerini Alacak Amiral Gemisi Telefon Bu Olabilir

LG'nin 15 Mayıs'ta bir telefon tanıtacağını duymuştuk, ancak bugüne kadar hangi telefonu tanıtacağını tam olarak bilmiyorduk. G serisinin iptal edileceği dedikoduları ışığında bildiğimiz, bu telefonun LG G9 olmayacağıydı.
Şimdi LG'nin kendisi, tanıtacağı telefonun tasarımından bazı ipuçları verdi, cihazın stil olarak "doğal dünyaya" odaklanacağını söyledi. Paylaşılan çizimlerde telefonun arka yüzünde, üst üste sıralanmış üç kamera ve en altta flaş modülü görünüyor. Lenslerin boyutları giderek küçülüyor ve bunun bir yağmur damlasına benzediği hayal ediliyor. En üstteki ana lensin biraz çıkıntılı olduğu, diğerlerinin ise düz olduğu gözleniyor.
Tasarım öğeleri arasındaki "3B Yay Tasarımı", ekranın kenarlarının ve arka camın simetrik bir kıvrıma sahip olduğu anlamına geliyor. Bunun doğal bir tutuş hissi sunacağına inanılıyor.
Bu tasarımın hangi LG telefonlarında kullanılacağını henüz bilmiyoruz. Bu yüzden tanıtılmasını beklediğimiz telefon, düşük bir ihtimal de olsa, bu tasarımla gelmeyebilir. Ancak şu sıralar en çok 15 Mayıs'ta tanıtılacak olan telefon konuşulduğundan, bu tasarım bizce adaylar arasında.
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