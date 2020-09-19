iOS 14'ün İlk Sorunu Ortaya Çıktı: Varsayılan Uygulama Ayarı Sıfırlanıyor!

iOS 14 güncellemesi, iPadOS 14 ve watchOS 14 , Apple'ın sanal etkinliğinin hemen sonrasında belirli cihazlara dağıtılmaya başlandı. iOS 14, iPhone'lara Uygulama Kitaplığı, giriş ekranında yeni widget desteği gibi bir dizi yenilik getiriyor. En önemli değişikliklerden bir tanesi ise Chrome, Outlook gibi üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak ayarlayabilmenize izin verilmesi.
Ancak yeni gelen raporlar, üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak ayarladıktan sonra cihazı baştan başlattığınızda, bu ayarın sıfırlandığını söylüyor. Burada muhtemelen bir bug veya ihmal söz konusu, aksi halde Apple'ın işlevi bu şekilde sunması sinirleri fazlasıyla bozabilir.
Google'dan bir mühendis, bu sorunu doğruladı ancak sorunun ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermedi. Yaşananlar yazılımsal bir hatadan ibaretse, Apple'ın yakında küçük bir güncellemeyle sorunu onarmasını bekleyebiliriz.
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