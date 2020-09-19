iOS 14'ün İlk Sorunu Ortaya Çıktı: Varsayılan Uygulama Ayarı Sıfırlanıyor!

Apple'ın iOS 14'te yeni sunmaya başladığı üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak ayarlayabilme işlevi, bir nedenden dolayı "yarım yamalak" çalıştı ve kafaları biraz karıştırdı!