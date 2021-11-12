iOS 15.2'nin Legacy Contact Özelliği, Sırları Mezara Götürmeye Son Verecek!

iOS 15.2 güncellemesi ile gelecek olan Legacy Contact özelliği, vefat eden birinin iPhone'undaki verilere, daha önceden belirlediği kişilerce erişilmesini mümkün kılacak!

iOS 15.2 ile "Legacy Contact" Özelliği Geliyor!

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