iOS 15.2'nin Legacy Contact Özelliği, Sırları Mezara Götürmeye Son Verecek!

Yaklaşan iOS 15.2 güncellemesi, vefat eden birinin, daha önceden seçtiği herkesin iPhone'undaki verilere erişmesine izin verecek bir liste oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu özellik, WWDC 2021'de tanıtılmıştı, ancak Eylül ayında kullanıma sunulan ilk iOS 15 yükseltmesinin bir parçası değildi. iOS 15.2 için yayınlanan yeni bir beta sürümü, bu özelliğin bu güncellemeye geleceğini gösteriyor.
"Legacy Contact" olarak adlandırılan özellik sayesinde seçtiğiniz kişiler ölümünüzden sonra Apple ID hesabınıza ve iPhone içindeki kişisel bilgilerinize erişebilecek. Bu bilgiler arasında fotoğraflar, videolar ve belgeler de yer alıyor.
Bu kişilerin listesini belirlemek için iPhone veya iPad ayarlarına girip, profilinizin üzerine tıklayıp Password & Security bölümüne gelmeniz gerekiyor. Burada göreceğiniz Legacy Contact seçeneğini kullanarak ölümünüzden sonra kişisel verilerine erişmesine izin verdiğiniz kişiyi belirleyebiliyorsunuz. Bu kişi siz öldükten sonra tüm verilerinize eksiksiz erişime sahip oluyor. Ancak bunu yapması için yasal bir ölüm ilamı göstermesi gerekiyor. Onaylanması biraz zaman alabilir, ancak eninde sonunda erişim sağlanıyor.
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