iOS 15'te Bir Garip Sorun: Depolama Alanı Dolmasa Bile...

iOS 15 kullanıcıları, telefonlarının depolama alanlarında hala bol bol yer olmasına rağmen ekranda beliren ve telefonun kullanılmasını engelleyen "depolama alanı dolu" hata mesajı karşısında şaşkına dönmüş durumda. Bazı kullanıcılar da iCloud'a fotoğraf gönderirken sorun yaşadıklarını, sistemin yeni fotoğrafların yüklenmesini kabul etmediğini söylüyor.
Bazı kullanıcılar bu problemden eski model iPhone'ların daha çok etkilendiğini söylüyor. 2017 model iPhone X'in yeni işletim sistemi güncellemesi aldıktan sonra uygulamalar arası geçişlerde çok ısındığını, kamera uygulamasının fotoğraf ve video modları arasında geçiş yaparken donduğunu belirtiyorlar. En büyük problem ise iCloud fotoğraflarında yaşanıyor. "Wi-Fi bekleniyor" diye bir mesaj yayınlayan telefon, cihaz kablosuz ağa bağlı ve internet çalışır durumda olsa bile iCloud'a dosya göndermeyi reddediyor.
Yakında bir iOS 15.01 sürümü görecek gibiyiz. Bu hatanın bu sürümde düzeltilmiş olması gerekiyor.
iOS 15.01 ne zaman gelebilir?
iOS 15.1, herkese açık beta programı aracılığıyla zaten indirilebilir durumda. Yeni güncelleme, bir grupla beraber aynı anda video izlemenize veya müzik dinlemenize olanak tanıyan bir özellik olan SharePlay'i getiriyor. Henüz net bir yayın tarihi yok ancak çok fazla bekleyeceğimizi beklemiyoruz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın