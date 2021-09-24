iOS 15'te Bir Garip Sorun: Depolama Alanı Dolmasa Bile...

Kullanıcılar, iOS 15'te çıkmaya başlayan garip bir hata mesajından dolayı şikayetçi: Depolama alanı dolmasa bile dolu uyarısı geliyor!

iOS 15'te sorun: Depolama alanı dolmasa bile...

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