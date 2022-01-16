iOS 15'e Geçiş Hızı, iOS 14'ten Çok Daha Düşük Kaldı!

iOS 15'e geçiş hızının, iOS 14'e göre daha yavaş gerçekleştiği ortaya çıktı. Ama Apple, bu konuda pek de endişeli görünmüyor.

iOS 15'e Geçiş Hızı, iOS 14'ü yakalayamadı!

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