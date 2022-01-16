iOS 15'e Geçiş Hızı, iOS 14'ten Çok Daha Düşük Kaldı!

Apple tarafından geliştirici destek sayfalarından birinde sağlanan verilere göre, son dört yılda piyasaya sürülen tüm Apple iPhone modellerinin dörtte üçünden azının işletim sistemi iOS 15'e yükseltildi. Bu dönüşümün hızı, daha önceki iOS güncellemelerine göre biraz daha yavaş gibi görünüyor.
2020 Aralık ayı itibarı ile Apple, son dört yılda üretilen tüm iPhone'ların yüzde 81'inin iOS 14 kullandığını belirtiyor. iOS 15 çalıştırma imkanına sahip olan aygıtlarınsa sadece yüzde 63'ünde iOS 15 kullanılıyor. 2020'de, bu oran yüzde 72 idi.
Bu da kullanıcıların büyük denebilecek bir kısmının ekranlarına gelen yeni işletim sistemine terfi etme mesajlarını dikkate almadığını gösteriyor. Kullanıcıların terfi etmeme isteğinin nedeninin performans veya kararlılık olduğu düşünülmüyor. Zira iOS 15 hatasız denebilecek ve eski iPhone'lara bile artı değer ekleyen bir işletim sistemi.
Değişime karşı durmanın başlıca nedenleri arabirim değişiklikleri, Safari tarayıcısındaki değişiklikler ve kullanıcıların orijinal arabirimden uzaklaşmak istememeleri olabilir.
Yine de bu sayılar, Apple'ı endişelendirmiş gibi görünmüyor. Apple güncellemeleri Google'ın Android güncellemeleri ile karşılaştırıldığında, açık ara ileride. Geçtiğimiz yıl Google, Android kullanıcılarının büyük kısmının hala Android'in eski sürümlerini kullandığını söylüyordu. En son Android sürümünü kullanan kullanıcıların oranı sadece yüzde 26,5'ta kalmış durumda.
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