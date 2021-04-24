iOS 15'in ve iPadOS 15'in Yenilikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor

iOS 15'in birden fazla bildirim modunu destekleyeceği öğrenildi. Ayrıca iPadOS 15 ile, iPad'lere yeni bir ana ekran geliyor.

iOS 15'in yenilikleri ortaya çıktı

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iOS 15'in ve iPadOS 15'in Yenilikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor

 

 