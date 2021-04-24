iOS 15'in ve iPadOS 15'in Yenilikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor

Apple'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Geliştirici Konferansı Worldwide Developer Conference (WWDC) 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ve etkinlikte şirketin tüm büyük yazılım platformları için bir sonraki güncelleme dalgasını açıklaması bekleniyor. Buna tabii ki iOS 15 de dahil.
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iOS 15, bildirimler, ana ekran (özellikle iPad'de) ve gizlilik özelliklerinde bir dizi iyileştirme ile beraber gelecek.
En dikkat çekici değişikliğin bildirimlerde olacağı düşünülüyor. Görünüşe göre Apple, bir kullanıcının durumuna göre bildirim ayarlarını düzenleyen çok sayıda mod getirmeyi planlıyor. Örneğin, kullanıcı araba kullanıyorsa, belirli bildirimler yalnızca titreşime ayarlanabilecek, çalışıyorsa sesli olacak şekilde gelecek. Kullanıcıların oluşturabileceği özel kategorilere ek olarak sürüş, çalışma ve uyku modlarının geleceği ve kullanıcıların mevcut durumlarını Kontrol Merkezi'nden veya kilit ekranından seçebileceği açıklandı.
Kullanıcılar, bildirimlerin yanı sıra, durumlarına göre mesajlara otomatik yanıtlar da ayarlayabilecekler. iOS halihazırda otomatik yanıtları destekliyor ancak yalnızca kullanıcı araç sürerken aktif oluyor. Görünüşe göre otomatik mesajlar artık yukarıda belirtilen modların her biri için özelleştirilebilir olacak.
iPad'lere Yeni Ana Ekran Geliyor
iPad kullanıcıları için, bir diğer önemli yükseltme, ana ekrana geliyor. iOS ve iPadOS 14 widget'larla geliyordu, ancak iPad kullanıcıları bunları yalnızca ekranın sol tarafında, uygulama listesinden ayrı olarak görebiliyordu. Sızıntıya göre iPadOS 15'te Widget'ları ana ekranda herhangi bir yere yerleştirmek, hatta tüm uygulama ızgarasını onlarla doldurmak mümkün olacak.
iOS 15'e Yeni Gizlilik Menüsü
Son olarak, sızan bir başka bilgiye göre kullanıcılar hangi uygulamaların kendileri hakkında veri topladığını görebileceği yeni bir gizlik menüsüne sahip olacak. Apple daha önce, kullanıcıları veri toplayabilecek uygulamalar konusunda uyaran Uygulama İzleme Şeffaflığı gibi özellikleri zaten sunmuştu. Bu menü, bu korumanın bir sonraki adımını simgeliyor.
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