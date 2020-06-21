iOS'un Adı Değişiyor mu? Yeni "iPhone OS" İddiaları Böyle Diyor

Yeni bir sızıntı, iPhone'un işletim sistemi iOS'un iPadOS'ta olduğu gibi bir değişikliğe uğrayacağını iddia etti!

iOS'un Adı, 10 Sene Önceki Gibi iPhone OS Olabilir

Yeni bir sızıntı, Apple'ın iOS'un adını iPhone OS olarak değiştireceğini iddia etti. Sızıntının sahibi olan Jon Prosser, gelişmeyi Twitter'da sadece "iPhone OS" diyerek duyurdu.

Apple'ın geliştirici etkinliği WWDC 2020 yaklaşıyor ve firma, bu fırsatı kullanarak gerçekten de iOS'un adını iPhone OS olarak değiştirmeyi planlıyor olabilir. Bu durumda 22 Haziran'da iOS 14 yerine iPhone OS 14 ile tanışabiliriz. Bu değişikliğin sebebi, iPad'in işletim sisteminin Eylül 2019'da iPad OS olarak iOS'tan dallanması olabilir.

İsim değişikliğine rağmen iPhone OS'un iOS'tan ne farkının olacağına dair bir bilgimiz yok. Bu değişikliğin yalnızca isimde kalması muhtemel görünüyor. Şunu da hatırlatmak gerekiyor ki bu değişiklik, eğer gerçekleşirse ikinci isim değişikliği olacak. Firma, Haziran 2010'da iPhone OS adını iOS olarak değiştirmişti. Ancak firma şimdi iPad ve iPhone için (biraz) farklı işletim sistemleri kulandığından, eski isme geçmesi yerinde olabilir.

Sızıntı doğruysa, yeni isim Prosser'ın dediği gibi iPhone OS mu olacak, yoksa iPadOS'a uyum sağlamak için boşluksuz iPhoneOS mu olacak, bunu hep beraber göreceğiz.

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