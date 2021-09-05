iOS'tan Android'e WhatsApp Transferi Sonunda Geldi Ama Biraz Karışık...

WhatsApp mesajlarını, resimleri ve tüm WhatsApp arşivini iOS ve Samsung telefonlar arasında transfer etmek artık mümkün. Ancak açıklanan yöntem, düşündüğünüz kadar basit değil...

WhatsApp transferi "karışık" geldi!

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