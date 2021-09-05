iOS'tan Android'e WhatsApp Transferi Sonunda Geldi Ama Biraz Karışık...

Son Galaxy Unpacked etkinliğinde, Samsung'un en yeni katlanabilirleri olan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 tanıtılmıştı. Bu arada yapılan bir duyuru fazla ilgi çekmeden geçiştirildi, ancak oldukça önemliydi: WhatsApp sohbetlerini Android ve iOS telefonlar arasında transfer etmek. Belki de fazla ilgi görmemesinin nedeni, bu özelliğin sadece Samsung telefonlar için geliştirilmiş olmasıydı.
WhatsApp transfer desteğini sonunda hayata geçiriyor. Ama görünüşe göre işlem gereksiz yere oldukça karmaşık hale getirilmiş. WhatsApp Android ve iOS sistemlerde yedekleme için farklı bulut platformları kullandığından dolayı, bir yerden bir yere geçiş kolayca mümkün olmuyor. İşlemin yerel bir platformda yapılması gerekiyor ve USB-C - Lightning kablosu gerektiriyor. İki telefonu bu kablo ile birbirine bağladıktan sonra Samsung telefona Smart Switch 3.7.22.1 veya yukarısı yüklenmesi gerekiyor.
Eski iPhone'da ise WhatsApp iOS sürüm 2.21.160.17 veya yukarısı, Samsung telefonda ise WhatsApp Android sürüm 2.21.16.20 veya yukarısı bulunmalı. Samsung cihaz en az Android 10 kullanmalı. Dahası bu işlem Samsung telefon ilk kurulum sırasındayken yapılabiliyor. Yani telefonu bir süre kullandıktan sonra geçiş yapmak isterseniz, Samsung telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekiyor.
Sürecin bu kadar karmaşık ve uzun olması ve özel ayarlar gerektirmesi, kullanıcıları pek memnun edecek gibi görünmüyor ancak yine de böyle bir seçeneğin sunulmuş olması önemli. İleride daha pratik hale getirileceğini ve tüm Android telefonlara geleceğini umuyoruz.
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