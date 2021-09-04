WhatsApp'ta Bir Büyük Tehlike Daha Ortaya Çıktı

WhatsApp'ta keşfedilen bir güvenlik açığının hacker'ların tüm sohbetlere erişmelerine imkan verdiği ortaya çıktı. Neyse ki WhatsApp, bu açığı sessiz sedasız kapatmayı başarmış durumda...