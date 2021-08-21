Intel'den Veri Merkezi, HPC-AI ve İstemci Bilgi İşlemi İçin Yeni Mimari

Intel; CPU'lar, GPU'lar ve IPU'lar için bir neslin en büyük mimari değişimlerini açıklıyor.

Intel'den En Büyük Mimari Değişimi

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