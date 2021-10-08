iPad mini'de Yeni Bir Sorun Daha: Yine Ekran...

Geçtiğimiz hafta, Apple'ın yeni iPad mini'sinde ekran kaydırma problemi yaşayan kullanıcıların olduğunun haberini yapmış, Apple'ın bu konuda herhangi bir adım atmayı düşünmediğini de eklemiştik. Şimdi, yeni tabletin paneli ile ilgili yeni bir problem daha keşfedildi.
Bir Reddit kullanıcısının iddiasına göre, Apple'ın yeni tabletinde "Renk bozulması sorunu" yaşanıyor. Kullanıcı, tabletin ekranına sert bir şekilde bastırdığında, bastırdığı noktalarda pikselleşme ve renk bozulmalarının gerçekleştiğini söylüyor. Gönderiye yanıt veren başka kullanıcılar da benzer şekilde problem yaşadıklarını söylüyorlar.
Bu problem, tableti dik tutup ekrana bastırdığınızda ortaya çıkıyor. Ekranda üç nokta oluşuyor. Bu noktaların en çok gece modunda belirgin olduğunu söylüyor. Notlar uygulamasını kullanarak bu problemin kolayca test edilebileceğini de belirtiyor.
Bazı kullanıcıların böyle bir sorun yaşamadıklarını söylediklerini de belirtelim. Bu da sorunun tüm iPad'leri değil belli bir bölümünü etkiliyor olabileceği anlamına geliyor. Probleme işaret eden kullanıcı tabletini değiştirdiğini ancak yollanan yeni tablette de aynı problemle karşılaştığını söylüyor.
Apple, henüz bu iddialara karşı bir açıklama yapmış değil. Tableti değiştirten kullanıcı onunla ilgilenen Apple teknisyeninin "çok şaşırdığını ve bazı iPad'lerin geri çağırılma ihtimaline karşı Apple'ın sitesini sık sık kontrol etmesini önerdiğini" söylüyor. Eğer yeni iPad minilerden aldıysanız ve bu problemi yaşarsanız, en azından Apple tarafından değiştirilebileceğini akılınızda bulundurun...
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