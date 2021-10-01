Apple, iPad mini Şikayetlerini Reddeti: Sorun, Aslında Sorun Değilmiş!

Yeni iPad mini piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra insanlar ekranlarında kaydırma yaparken garip bir efekt görmekten şikayet etmeye başladılar. Ekranın bir tarafı diğerinden farklı bir hızda kayıyormuş gibi görünüyor ve ekran sallanıyor. Soruna bir çözüm bulmayı umanlar muhtemelen Apple'ın yanıtıyla hayal kırıklığına uğrayacaklar, çünkü teknoloji devi Ars Technica'ya cihazın ekranında böyle bir sorun olmadığını açıkladı.
Bir Apple sözcüsü, ekranda görülen bu etkinin LCD ekranlar için normal olduğunu, çünkü bu ekranların satır satır tazelendiğini söyledi. Bu yüzden ekranın üst tarafındaki bölümün alta göre farklı bir hızda güncellenmesi doğal kabul edilmeli diye açıkladı.
Açıklama doğal olarak kullanıcıları tatmin etmedi ve Apple'ın bu kaydırma problemi ile ilgili olarak gelecekte bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor. Zira internette şikayetler giderek artıyor. Şu anda bildiğimiz tek şey ise, Apple'ın sorunu kabul etmediği, doğal olduğunu söylediği ve kullanıcıların ekranı böyle görmeye alışması gerektiği ima ettiği...
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