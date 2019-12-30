iPad Pro 2020 Yeni Kamera Sistemiyle Gelecek

Apple'ın önümüzdeki yıl içinde iPad Pro'yu yenilemesini bekliyoruz. Geçtiğimiz sene 11 inç ve 12.9 inç ekran boyutlarıyla satışa sunulan iPad Pro, şu an sırasıyla 5899 TL ve 7399 TL fiyatlarla satın alınabiliyor. 2020 yılında piyasada olması beklenen gelecek iPad Pro'nun ise, Apple'ın son olarak satışa sunduğu Mac Pro bilgisayarı kadar pahalı olmasa da yine de hatırı sayılacak kadar el yakması bekleniyor. Fiyatını iPad Pro tanıtıldığında öğreneceğiz, şu an fiyat hakkında bir sızıntı yok. Ancak iPad Pro'nun kameralarına ilişkin güvenilir kaynaklardan haberler sızmaya başladı.
@OnLeaks ve iGeekBlog tarafından paylaşılan render görüntülerinde 2020 iPad Pro'nun kullanacağı kamera sistemi görülüyor. Anlaşılan o ki, iPhone 11 modellerinde olduğu gibi 3'lü kamera dizilimini 2020 iPad Pro'da da göreceğiz.
iPad Pro 2020'de yer alacak 3'lü kamera dizilimi ile 360 derece video kaydı yapılabileceği de iddia ediliyor.
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