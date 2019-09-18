iPad Pro'nun Kamerası iPhone 11 Pro Gibi Olabilir
Bir ay sonra tanıtılacağına inanılan yeni iPad Pro, Apple'ın iPhone 11 Pro'daki tartışmalı "kamera yumrusu" ile gelebilir!
Bu seneki yeni iPhone 11 Pro, güzel görünse veya görünmese de, üçlü arka kamera tasarımıyla dikkat çekti. Yeni iPhone'ların kare şekilli kamera çıkıntısı hoşunuza gitmediyse (veya sizi tiksindirdiyse), canınız biraz daha sıkılabilir, çünkü 2019'un iPad Pro'su da benzer bir tasarımla gelecek gibi görünüyor.
Resimde gördüğünüz cihaz, resmi bilgileri temel alan ve iPad Pro'nun son halini göstermeyi amaçlayan bir maket. Bu nedenle kamera yumrusu, Apple'ın tasarımının son sürümünde biraz farklı görünebilir. Sonny Dickson tarafından paylaşılan bu görüntü, Apple'ın iPhone'daki yüksek kaliteli kamerayı tabletlerine getirmek istediğinin ipucunu veriyor.
iPad Pro muhtemelen A13 Bionic yongasıyla geleceğinden, video düzenleme konusunda da yeterli güce sahip olacak. iPad Pro'nun ekimde yapılacak bir Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. O tarihe kadar gördüğümüz bu tasarımın son tasarım olup olmadığını muhtemelen öğrenmiş olacağız.
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