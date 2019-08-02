iPhone 11'in Büyük Sürprizi Bu mu?
Apple'ın iPhone 11 için sakladığı "büyük sürpriz", büyük ihtimalle bu olabilir!
Yeni iPhone ile ilgili sızıntıların çoğu, yeni kamera düzeninden ve telefonun iPhone XS'ye benzerliğinden bahsediyor. Şimdi, yeni bir rapor ise daha büyük bir yeniliği, Apple Pencil desteğini ilk kez masaya koyuyor.
Business Insider'ın eline ulaşan bir rapora göre 2019'un iPhone'larının en önemli özelliklerinden biri, Apple Pencil ile çalışacak olmaları. Raporun kaynağı olan Citi Research'ün diğer tahminleri ise şimdiye kadar duyduklarımızla uyumlu gibi görünüyor.
Kalem desteği telefonlar için tabi ki bir ilk değil. Galaxy Note ilk günden beri "S Pen" ile geliyor.
Apple kalem desteğinin iPhone'a geleceği, 2018'de iPhone XS için iddia edilmişti. 2017'de ise kalem desteğinin 2019'un iPhone'unda bulunacağı söylenmişti. Bu iddia, yeni ortaya çıkan iddiayı güçlendiriyor.
Yine de iddianın ne kadar güçlendiğinin çok önemi olmayabilir çünkü Apple Pencil'in boyu, iPhone XS Max'tan bile daha uzun ve yeni iPhone'un XS Max'tan uzun olması beklenmiyor. Tabi firma, Apple Pencil'ın küçük bir sürümünü üretirse, ortaya çıkacak görüntü yeni bir eğlence konusu olmaktan kurtulabilir.
Apple Pencil desteğini gerçekten gelip gelmeyeceğini iPhone'lar tanıtıldığında göreceğiz.
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