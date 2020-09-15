Windwos 10'un Çoğu Zaman Sinir Bozan Dosya İlişkilendirme İşlevi Değişiyor

Windows 10'da genellikle doğru çalışan ancak müdahale etmek istediğinizde sinirinizi bozabilen "dosya ilişkilendirme" işlevi Microsoft tarafından kolaylaştırılıyor!

Windwos 10, Dosya İlişkilendirmeyi Kolaylaştıracak

Windows 10'un sinir bozan işlevlerinden biri olan "Varsayılan uygulamaları seç" menüsü, yakında Microsoft tarafından tamir edilebilir.

Belirli dosya türlerinin belirli programlarla açılması gerektiğini muhtemelen biliyorsunuz. Windows 10, bazı durumlarda dosyayı hangi uygulamayla açacağınızı kendisi belirliyordu. İşletim sistemi bunu çoğu zaman doğru yapsa da, bazen sevdiğiniz uygulamayı seçmiyordu ve bu durumda varsayılan uygulamayı kendiniz seçmeniz gerekiyordu. Bunu yapmak ise şimdiye kadar gereksiz bir biçimde sıkıcı bir işti.

Windows 10'a gelecek bir güncellemeyle dosya türüyle uygulamaları eşleştirirken bir arama kutusunu kullanabileceksiniz. Böylece uzun dosya türü ve protokolleri listesinde dolaşmanıza gerek kalmayacak.

Microsoft, yeniliğin bir sonraki Windows 10 işlev güncellemesiyle (muhtemelen bu sene gelecek olan 20H2 güncellemesi) geleceğini söylüyor.

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