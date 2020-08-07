Xiaomi, Galaxy Note 20'ye Rakip Olacak Yeni Bir Telefon Hazırlıyor

Xiaomi, Samsung Galaxy Note 20'ye rakip olacağı konuşulan süper bir telefon tanıtma hazırlığında. Xiaomİ'nin bu süper telefonu için tarih de belli oldu!

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi, Galaxy Note 20'ye "Süper" Rakip Getirecek

Xiaomi, ürettiği akıllı telefonlar ile gerek Samsung gerek Huawei'ye önemli bir rakip olmuş durumda. Birçok pazara uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisinden girip, çıtayı yukarıya taşımayı başaran Xiaomi, bugün Türkiye akıllı telefon pazarının da önemli bir oyuncusu olmuş durumda.

Xiaomi, Note akıllı telefon ailesi ile Samsung'un Galaxy Note serisine de direkt rakip olurken, Çinli şirket bir kez daha Samsung'a karşı yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi, Samsung'un henüz tanıttığı Galaxy Note 20 serisine 11 Ağustos'ta dişli bir rakip getirecek. En azından Xiaomi'nin iddiası bu yönde.

Xiaomi, 11 Ağustos'ta yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Xiaomi Mi 10 Pro Plus veya Xiaomi Mi Note 11 adıyla göreceğimiz yeni telefonun üst seviye özellikler sunması bekleniyor. Muhtemelen yeni telefon Galaxy Note 20'ye kıyasla fiyat avantajı da sunacak.

Bu arada Xiaomi'nin tanıtacağı bu yeni telefonu için Hatıra Sürümü dediğini de belirtelim. Xiaomi Mi 1'in piyasaya çıkmasının üzerinden 10 yıl geçmesini bu Hatıra Sürümü ile taçlandırmak isteyen Xiaomi'nin, o nedenle de bir hayli iddialı bir telefon tanıtacağını düşünüyoruz.

11 Ağustos'a çok fazla zaman kalmadı. Xiaomi'nin ne tanıtacağını hep birlikte göreceğiz.

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