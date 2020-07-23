iPhone 12, Face ID'ye "Damar Tanıma" Özelliği Ekliyor

Yeni patente bakacak olursak iPhone 12 geldiğinde, Apple Face ID'yi bir kenara bırakmak yerine onu daha da güçlendirebilir.

iPhone 12, Yüzünüzü Böyle Tarayabilir
iPhone 11

Yeni iddialara göre iPhone 12 veya iPhone 13, daha önceki söylentilerin aksine Face ID'yi terk etmeyebilir. Apple'ın bu oturum açma sistemi üzerinde çalışmaya ve onu iyileştirmeye devam ettiği, yeni bir patent sayesine anlaşıldı.

Apple patentlerini yakından takip eden PatentlyApple'ın keşfettiği patent, 21 Haziran'da yayınlandı. Patent, Face ID ile yüzünüzün dış görünümü yerine kafanızdaki damarların taranabileceğini gösteriyor. Bu, yüz tarama işlevlerinde zaman zaman oluşabilen sorunları ortadan kaldırabilir - örneğin size benzeyen birinin veya ikizinizin telefonu açması, bu yöntemle mümkün olmayabilir. Dolayısıyla "Subepidermal Görüntüleme" olarak tanımlanan işlev, telefonu tutan kişinin gerçekten onun sahibi olup olmadığını anlamakta daha iyi gibi görünüyor.

Damar tarama, aslında telefonlarda ilk kez denenmesi planlanan bir işlev değil. Önceki denemelerin pek başarılı olduğu biliniyor. Örneğin LG G8'de bulunan el tarama işlevinin çok iyi çalışmadığı söyleniyordu. Bu yüzden, Apple'ın bu teknolojiyi kullanmadan önce her şeyin kusursuza yakın olmasını sağlaması gerekebilir.

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