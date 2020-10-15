iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR Karşı Karşıya

Apple, yeni iPhone 12'yi piyasaya sürmesiyle, eski iPhone modellerinde de (her ne kadar ülkemizde olmasa da) indirim yaptı. Peki, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR hala alınır mı? İşte iPhone 12'den farkları...