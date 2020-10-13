iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple'ın iPhone 12 serisi telefonları tanıtıldı. Yeni ailenin en küçüğü iPhone 12 Mini oldu! Peki, şu ana kadar İphone 12 Mini hakkında neler biliyoruz? İşte iPhone 12 Mini'nin özellikleri ve satış fiyatı!