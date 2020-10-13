iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple, iPhone 12 serisini sonunda tanıttı. Bu defa Apple'ın alıştığımız eylül etkinliklerinden birinde değil, 13 Ekim günü tanıtılan iPhone 12 serisinde 4 model yer alıyor. iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in yanında bir de iPhone 12'nin "lite" sürümü de diyebileceğimiz iPhone 12 Mini'yi tanıtan Apple, bu sene 4 telefon ile raflarda yer alacak. Peki, tanıtılan iPhone 12 Mini'nin özellikleri neler ve satış fiyatı ne kadar?
iPhone 12 Mini, standart iPhone 12'nin tüm kamera özelliklerine ve işlem gücüne daha küçük bir telefonda sahip olmak isteyenlere özel bir telefon. iPhone 12 Mini, 5.4 inç OLED ekrana sahip ve Apple'ın yeni A14 Bionic işlemcisini kullanıyor. Aynı işlemciyi kullanan iPhone 12'nin ekran boyutu ise 6.1 inç. Böylece iPhone 12 performansına daha küçük bir boyutta sahip olmak isteyenler iPhone 12 Mini'yi tercih edebilecekler.
Öte yandan iPhone 12 Mini, elbette daha ucuz bir telefon. Hatta 4 yeni iPhone 12 cep telefonu arasında en ucuzu oluyor. Apple tarafından açıklanana göre iPhone 12 Mini'nin fiyatı 699 Dolar. Ancak elbette iPhone 12 Mini Türkiye fiyatı henüz belli değil. iPhone 12 Mini Türkiye fiyatı belli olduğunda bu güncellemeden sizleri haberdar edeceğiz.
iPhone 12 Mini, 5 farfklı renkle geliyor: Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi gibi canlı renklerinde kullanıldığı yeni telefonda ayrıca 5G özelliği de yer alıyor. Apple'ın iPhone 12 serisi ile "nihayet" 5G desteği sunduğunu söyleyebiliriz.
iPhone 12 Mini'de 2 arka kamera yer alıyor. Apple, loş ışık koşullarında çekim yaparken performansa ışık tutması için iPhone 12 Mini'de 7 bileşenli bir lens kullanmış. f/1.6 diyaframa sahip olan ana kamera 12 MP olurken, ayrıca geniş açılı ikinci kamera da 12 MP şeklinde. Telefonda 4K çözünürlükte 60 kare video kaydı imkanı sunulurken, iPhone 12 Mini'nin ön kamerası da 12 MP şeklinde. Ön kamerada FaceID yine bulunurken, 4K / 60 kare video kaydı olanağı yine yer alıyor.
Apple'ın iPhone 12 serisinde kutuda şarj aletine yer vermeyeceği çokça konuşulmuştu. Evet, iPhone 12 serisinde kutudan, telefonu şarj etmeniz gereken şarj aleti çıkmıyor. Hatta iPhone 12 Mini'de bir kulaklık da yok. Apple, lansmanda herkesin bir şarj cihazı olduğunu söyleyerek çevre duyarlılığına gönderme yaptı ve iPhone 12 kutularına şarj cihazlarını eklemediğini açıkladı. Artık iPhone 12 Mini veya diğer iPhone 12 modellerinden birini alırsanız, telefonun pili bittiğinde bir şarj cihazına ihtiyacınız olacak.
iPhone 12 Mini Fiyatı Ne Kadar?
iPhone 12 Mini fiyatı ise, söylediğimiz gibi taban modeli ile 699 Dolar. Diğer iPhone 12 Mini modellerinin fiyatları ise 749 Dolar ve 849 Dolar şeklinde açıklandı. iPhone 12 Mini Türkiye fiyatları ise henüz belli değil.
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