iPhone 12 Pro Max Parçalarına Ayrıldı; Gerçek Bataryası Ortaya Çıktı

Apple, artık klasiktir ki piyasaya sürdüğü iPhone'ların bataryalarını açıklamıyor, sır perdesi arkasında tutmayı yeğliyor. iPhone'ların gerçek batarya boyutları ise ancak parçalarına ayrıldıktan sonra ortaya çıkıyor. iPhone 12 Pro'da da yine aynı senaryo tekrarlamış durumda. Tüm devreleri sökülen iPhone 12 Pro Max'in de bataryası nihayet belli oldu.
Bir Çin sitesinde ortaya çıkan detaylara göre iPhone 12 Pro Max'in bataryası tam 3867 mAh seviyesinde. Apple'a göre bu kapasite, tek seferde maksimum 20 saat kesintisiz video oynatma anlamına geliyor.
Bilgilere göre Apple, iPhone 12 Pro Max'te devre tasarımını ve bataryanın konumunu da değiştirmiş. Ve ayrıca açıklanan batarya kapasitesi, iPhone 11 Pro Max'ten daha küçük. iPhone 11 Pro Max'in bataryası 3969 mAh seviyesindeydi.
Öte yandan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun batarya kapasiteleri de farklı kaynaklardan doğrulanmış durumda. Bu 2 telefonda 2815 mAh kapasitesinde batarya yer alırken, iPhone 12 mini ise 2227 mAh kapasitesinde pil içeriyor.
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