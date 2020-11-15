Telefon ekranına Bakarak Geçirdiğimiz Süre, Bakın Ömrümüzün Ne Kadarıymış

Telefon ekranlarına bakarken geçirdiğiniz sürenin, hayatınızın ne kadarını oluşturduğunu hiç düşündünüz mi? İşte öğrendiğinizde "yok artık" diyeceğiniz inanılması güç süre...

  • Levent Öztürk
Telefon ekranlarımıza bakarak 10 yıl geçiriyoruz

Pek çoğumuz telefona bakarak çok fazla vakit geçirdiğimizi kabul ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma da, bu süreyi sayıya dönüştürdü. WhistleOut tarafından bildirildiğine göre ortalama bir Amerikalı, yaşamlarının yaklaşık 10 yılını telefona bakarak geçiriyor.

Tahmin edilebileceği gibi telefon ekranına bakarak en çok zaman geçiren nesil günde yaklaşık 3,7 saat ile milenyum nesli ancak diğerleri de çok geride değil. X nesli telefonlarında günde 3 saat geçiriyor ve Y nesli de 2,5 saat geçiriyor.

Koronavirüs salgınının insanları evde tutması ve etkileşimlerimizin büyük kısmını çevrimiçine taşıması ile beraber de insanların telefonları ve bilgisayarları üzerinde geçirdikleri zaman arttı. Ancak özellikle telefonların hayatımızın daha önemli bir parçası haline gelmeleri ile teknoloji bağımlılığı bir süredir devam eden bir problem olarak karşımıza çıkıyor.

Yıllardır yapılan anketler, insanların telefonlarını kontrol etmek için giderek daha fazla vakit harcadıklarını ve telefon üzerinde geçirdikleri süreyi azaltmakta zorlandıklarını gösteriyordu. Ayrıca anketlerin, ekran başında geçirilen sürenin azaltılmasının telefon bağımlılığını gidermediğini bulması da bu konuda pek yardımcı olmuyor. Yine de Google, Apple ve Facebook gibi teknoloji firmaları, insanların ekran başında geçirdikleri süreyi kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan araçlar sunmuş durumda.

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