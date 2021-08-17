iPhone 13, Apple Watch 7 ve Yeni iPad'ler Bir Arada Sızdı!

Muhtemelen Apple Watch 7 ve hatta belki yeni bir iPad gibi diğer bazı ürünlerle birlikte Eylül ayında piyasaya çıkması neredeyse kesin olan iPhone 13'ün lansmanı hızla yaklaşıyor. Bu cihazlar hakkında zaten çok fazla bilgi edindik, ancak yeni sızıntılar da gelmekten geri durmuyor.
Apple hakkında doğru haberleri ile tanınan Mark Gurman, yeni cihazlar hakkında teknik bilgiler verdi. Çoğu durumda daha önce söylediği şeyleri tekrarlıyor, ancak burada Apple Watch 7'nin yeni bir "Koşma Zamanı" özelliği ile geleceği iddiası da dahil olmak üzere bazı yeni şeyler var. Bu yeni özellik muhtemelen Apple Watch'ta zaten bulunan, "Yürüme Zamanı" özelliğinin koşuculara uyarlanmış bir hali olacak.
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Gurman, iPhone 13'e gelince, burada, aralığın iPhone 12 ile aynı ekran boyutlarına sadık kalacağını, yeni bir A15 yonga seti, Pro modellerinde 120Hz yenileme hızı ve muhtemelen her zaman açık ekrana sahip olacağını iddia ediyor. iPhone 13 serisinin ayrıca Portre modu için yeni bir Sinematik Video ayarı, AI odaklı bir filtre sistemi ve iPhone 13 Pro modelleri için Apple'ın ProRes formatında daha yüksek kalitede video kayıt imkânı sunacağı söyleniyor. Ayrıca, yaygın olarak söylendiği gibi çentiğin daha küçük olacağını belirtiliyor.
Gurman'ın iddialarına göre, iPad mini 6'nın daha ince çerçevesi olacak ve tamamen yeniden tasarlanan daha hızlı yeni bir iPad gelecek.
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