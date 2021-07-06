2021'in Ortasına Gelmişken, iPhone SE (2020) Halen Alınır mı?

Apple'ın SE uzantısını taşıyan ikici telefonu olan iPhone SE, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Telefon, diğer iPhone modellerinden daha ucuzdu ve bu yüzden "ucuz iPhone" olarak da biliniyor. Zira şu anki resmi fiyatı 5.299 TL'den başlıyor ve açık ara piyasanın en ucuz iPhone modeli olma konumunu koruyor. iPhone XR'ın fiyatının bile, resmi olarak 7.099 TL'den başladığını düşünürsek, daha güçlü bir telefon olan iPhone SE'nin mantıklı bir seçenek olduğu açık.
Apple daha önce de bir iPhone SE modelini satışa sunduğundan, bu model iPhone SE (2020) olarak da biliniyor. Peki ama iPhone SE (2020) günümüzde halen alınabilir bir telefon mu? Başka bir deyişle 2021'in ortasında geldiğimiz şu günlerde, iPhone SE (2020) hala satın alınır mı? Gelin bu soruya birlikte cevap arayalım...
iPhone SE (2020) Neden Ucuz?
iPhone SE (2020), Apple'ın 2020'de piyasaya sürdüğü iPhone 11'lerden daha düşük özelliklere sahip bir telefon. Ancak bu düşük özellikler performans anlamında değil. Bahsettiğimiz özellikler arasında 4.7 inçlik bir ekran, eski tasarım ve tek bir 12 megapiksel arka kamera bulunuyor. Ayrıca 5G desteği de yok; ama iPhone 11'de de bu yoktu. Depolama seçenekleri 64 GB'tan başlıyor, 128 ve 256 olarak devam ediyor. Kablosuz şarj destekleniyor. İşlemci ise iPhone 11 ile aynı: A13 Bionic...
Tekrarlamakta yarar var: 5.299 TL'lik fiyatıyla iPhone SE (2020), satın alınabilecek en ucuz iPhone. iPhone 11 ise 7.999 TL'den başlıyor. Arada 1.700 TL gibi önemli bir fark var. Alabileceğiniz bir sonraki en ucuz iPhone ise, yukarıda söylediğimiz gibi iPhone XR. Üstelik iPhone XR 2018'de piyasaya sürüldü, daha eski A12 işlemciyi kullanıyor. Onun da 12 megapiksellik tek bir arka kamerası var.
Kısacası bugün iPhone XR çok eski bir telefon ve tercih etmemekte yarar var. Ama asıl konumuz iPhone SE (2020). Bu kadar uygun fiyata sahip olamayacaklarınız kabaca şunlar: Yeni iPhone tasarımı, çoklu kamera desteği, büyük bir ekran, yeterli bir pil.
Peki iPhone SE (2020) ile, hangi iPhone özelliklerine sahip oluyorsunuz? Öncelikle, aynı işlemci sizi bekliyor olacak. Yani performans açısından iPhone 11 size ne veriyorsa, iPhone SE (2020) de neredeyse aynısını verecektir. Ayrıca iOS işletim sistemini kullanmak konusunda telefonun iPhone 11'den bir farkı yok. Aynı süre boyunca güncelleme alacağına da emin olabilirsiniz.
Kısacası iPhone SE (2020)'nin önünde, performans açısından yeterli olacağı birkaç yıl daha var. iPhone 11 ve iPhone SE (2020) detaylı karşılaştırmamıza buradan ulaşabilirsiniz...
Tek Kamera Sorun mu?
Artık piyasaya sürülen telefonların neredeyse hepsinde çoklu kamera sistemleri bulunuyor. Hatta giriş seviyesi Android telefonlarda bile en az 2 lens görüyoruz. iPhone SE (2020) ise sadece tek bir kameraya sahip. Bu da fiyatının düşük tutulabilmesindeki en önemli etkenlerden biri. Özellikle telefonunuzla fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ve bu işte biraz da ustaysanız, tek kameranın sizi üzeceği kesin. Ama şipşak fotoğrafçılar için durumun pek de dramatik olmayacağı bir gerçek.
iPhone SE (2020)'nin tek kamera ile kötü bir fotoğraf performansı sunduğunu da düşünmemek gerek. İnce ayarlara takılmayanlar için, çok daha pahalı olan iPhone 11'e rahatlıkla kafa da tutabilir. Ama yakınlaştırma seçeneğini ve bazı küçük detayları size sunmayacağını bilin.
iOS Kullanıcıları İçin...
iPhone SE (2020) en ucuz iPhone olsa da, tabii ki piyasanın en ucuz telefonu değil. Android tarafına geçtiğinizde çok daha ucuz telefonlar bulabilirsiniz. Üstelik bu telefonlarda çoklu kameralar, büyük ekranlar ve hatta 5G desteği bile bulunabilir.
İşte bu yüzden, iPhone SE (2020) satın almak için öncelikle iOS'un sizin için tek seçenek olup olmadığına karar vermelisiniz. Daha açık söyleyelim: Aradığınız iOS'lu bir telefonda iPhone SE (2020) en ucuz alternatif. Ama iOS ya da Android fark etmez diyorsanız, piyasada daha ucuza çok daha fazlasını telefonlar bulmanız zor değil.
Ve Sonuç: iPhone SE (2020) Alınır mı?
Öncelikle şunu kesinleştirelim: iPhone SE (2020), performans açısından son derece yeterli bir iPhone modeli. Üstelik en azından 2 yıl daha performans sorunu yaşatmayacaktır. Yani aklınızdaki soru performanssa, evet, iPhone SE (2020) bugün hala alınır.
Ama... Eski bir tasarıma, küçük bir pile, tek kameraya, küçük bir ekrana razı olmak zorundasınız. Bu da, iPhone SE (2020)'yi "telefonum işimi görsün yeter, çok da pahalı olmasın" diyenler ve iOS'tan ayrılmak istemeyenler için tek seçenek haline getiriyor. Eğer bu fedakarlıkları yapmaya hazırsanız, iPhone SE (2020), 2021'in ortasında bile halen alınabilir bir telefon ve sizi üzmeyecektir.
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