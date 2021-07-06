2021'in Ortasına Gelmişken, iPhone SE (2020) Halen Alınır mı?

2020 yılı yılında piyasaya sürülen son SE modeli iPhone, yani iPhone SE (2020), 2021 yılının ortasına geldiğimiz bugün halen satın alınır mı? Performansı yeter mi? Bize neler sunabilir, neler sunamaz? Gelin, bu sorulara birlikte cevap arayalım...