Bugün, Neredeyse 2 Yaşında Olan iPhone 11 Hala Satın Alınır mı?

iPhone 13 mü alacaksınız, iPhone 12 mi yoksa iPhone 11 mi? Bir sonraki iPhone'ununuz almadan önce bu yazıyı okumanız faydalı olabilir.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 11 Hala Satın Alınır mı?

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