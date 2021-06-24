Bugün, Neredeyse 2 Yaşında Olan iPhone 11 Hala Satın Alınır mı?

iPhone 13'ün çıkmasına ramak kala önceki iPhone modellerine indirim bekleyenlerin sayısı az değil. Pek çok kişi iPhone 13'ün çıkmasıyla beraber iPhone 12'nin ve hatta iPhone 11'in fiyatının düşmesini bekliyor ve satın almayı düşünüyor. Peki, iPhone 11 hala alınır mı?
Apple, şu an resmi web sitesinde iPhone 11 modelini 599 Dolar fiyatla satışta tutuyor. Bu aslında mevcut iPhone 12 serisine göre oldukça cazip bir rakam. Fakat iPhone 13'ün çıkışıyla beraber iPhone 12 serisinin de fiyatının düşmesi bekleniyor. Elbette bu durum yurt içi için geçerli, bizdeki döviz kuru ve vergiler sebebiyle fiyat konusunda tahminde bulunmak ne yazık ki pek mümkün olmuyor.
Peki, iPhone 11 satın almayı düşünüyorsanız, mevcut iPhone 12 ile arasındaki farklar neler? Kısaca değerlendirelim.
5G Bağlantısı
İlk olarak 5G bağlantısından sözü açabiliriz. iPhone 11'de 5G desteği yok. iPhone 12 ise 5G destekli olarak satılıyor. Ancak neyse ki zaten ülkemizde de henüz 5G desteği olmadığı için bu kararınızı etkileyecek önemli bir kriter olmayacak.
Görüntü Kalitesi
Kararınızı etkileyecek daha kritik olan konu görüntü kalitesi. iPhone 11 ile iPhone 12 ekranları boyut olarak aynı. Ancak iPhone 12 ekran çözünürlüğü 1170x2532 piksel iken, buna karşılık iPhone 11 çözünürlüğü 828x7192 piksel seviyesinde. Ekrandaki tek fark bu değil.
iPhone 12 ekranı Super Retina XDR OLED panelden oluşurken, HDR10 ve Dolby Vision desteği gösteriyor, 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Buna karşılık iPhone 11'in ekranı Liquid Retina IPS LCD panelden oluşuyor ve 625 nit parlaklık seviyesi sunuluyor. Bu anlamda iPhone 12'nin ekranının biraz daha iyi olduğu açık. Fakat her 2 telefonda da 120Hz ekran tazeleme hızı yok.
Yazılım Desteği
2015 yılında piyasaya çıkan iPhone 6S, şu anda Apple tarafından desteklenmeye devam eden en eski telefon. Buna ilişkin olarak iPhone 11'in de 2025 yılına kadar güncellemeler alacağını söyleyebiliriz. Eğer bu telefonu seçerseniz, bu tarihe kadar güncel iOS işletim sistemi kullanmaya devam edebileceksiniz.
Dayanıklılık
iPhone 12'nin en büyük gelişmelerinden biri de ekranın malzeme kalitesi yönünde olmuştu. Apple buna "seramik kalkan" cam diyor bunun pek çok metalden daha sert olduğunu iddia ediyor. Yapılan düşme testlerinde de bu pek çok kez kanıtlanmış. iPhone 11'de ise seramik ekran yer almıyor.
Fiyat
Neredeyse 2 yaşında olan iPhone 11 şu an 200 Dolar daha ucuza satılıyor ve 599 Dolar fiyatla bulunabiliyor. iPhone 12 ise 829 Dolar fiyatla satışta. iPhone 13 çıktığında her ikisinin de fiyatının düşmesi bekleniyor. Bu anlamda iPhone 11 için daha iyi fırsatlar kısa zaman içinde doğabilir.
Ülkemizde ise Apple mağazada iPhone 11, 64 GB'lık modeliyle 7999 TL fiyattan başlıyor, 9299 TL'ye kadar ulaşabiliyor. iPhone 12 fiyatı ise, 64 GB'lık modeliyle 10 bin 999 TL olurken, 12 bin 499 TL fiyatına kadar ulaşabiliyor.
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