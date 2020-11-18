iPhone 13 Bataryası Küçülüyor; Koruyucu Şarj Modu Geliyor!

Apple, iPhone 12 serisini kısa bir süre önce satışa çıkardı ve akabinde de elbette halef seri iPhone 13 için söylentileri de başladı. Yine önceki haberlerimizde de iPhone 12'nin parçalarına ayrıldığını ve batarya kapasitesini sizlere aktarmıştık. Şimdi de iPhone 13'ün piline ilişkin yeni bir bilgi mevcut.
Söylentilere göre iPhone 13'te, iPhone 12'de kullanılandan daha küçük bir batarya yer alacak. Bu sızıntının kaynağı ise sağlam: Ming-Chi Kuo.
Apple sızıntılarıyla ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söylemine göre Apple, iPhone 13'te daha küçük bir batarya kullanacak fakat bu batarya, iPhone 12'den daha uzun bir pil ömrü sağlayacak. Peki, bu nasıl olacak?
Analiste göre Apple, iPhone 13'te bataryaya Soft Board adı verilen teknolojiyi uygulayacak. Bu teknoloji ile beraber daha küçük kapasiteli bataryalardan daha yüksek verim alma olanağı tanınacağı söyleniyor.
Koruyucu Şarj Modu Geliyor!
iPhone 13'ün bataryasına ilişkin diğer bir bilgi ise ortaya çıkan bir patent örneğine dayanıyor. Yayınlanan patent örneğine göre Apple, gelecek iPhone'larında "koruyucu şarj" modunu devreye sokacak. Peki, Koruyucu Şarj modu nedir?
Patent örneğine göre koruyucu şarj modu olan bu özellik, telefonun şarja takılı olduğu durumlarda tam kapasite şarj olmasını engelleyecek. Bilindiği gibi en ideal şarj aralığı yüzde 20 ila yüzde 80. Telefonların bu seviyelerin üzerinde ve altında uzun süreler kalması, batarya sağlığı açısından tavsiye edilmiyor. Bu anlamda Apple'ın bu konunun üzerine gittiğini ve gelecek iPhone'larında bunu hayata geçirebileceğini söyleyebiliriz. Ancak şu an için net bir şey yok.
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