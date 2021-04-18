iPhone 13, Beklendiği Gibi 3nm'lik Bir Yonga Seti İle Gelmeyebilir

Yeni yapılan bir açıklamaya göre iPhone 13, iPhone hayranlarının beklediği gibi 3nm'lik bir yonga setine sahip olmayacak. 3nm'lik yonga setlerini göreceğimiz ilk tarih ise, biraz daha uzak görünüyor...

  • Levent Öztürk
iPhone 13'te beklenen olmayacak
TechRadar

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