iPhone 13, Beklendiği Gibi 3nm'lik Bir Yonga Seti İle Gelmeyebilir

Her ne kadar iPhone 13 ile beraber iPhone 12'ye göre büyük gelişmeler yaşanacağını söyleyen haberler tam gaz devam etse de, görünene göre bu büyük gelişmeler arasında yonga seti bulunmayacak. Bazı Apple hayranları yeni iPhone'un 3nm'lik bir yonga seti kullanacağını ümit etse de, giderek daha fazla ipucu, bu yeni telefonların da 2020 yılındaki iPhone'lar gibi 5nm yonga setlerini kullanacağını öneriyor.
PhoneArena tarafından bildirilene göre Apple için yonga setlerini üreten TSMC firması, kısa bir süre önce bir gelir duyurusu yaptı ve iPhone 13'ün üretimini içerecek zaman dilimine kadar 3nm yonga setleri üretmeyeceğini neredeyse garantiledi.
PhoneArena'nın haberine bakılırsa bu yonga setleri 2022 yılında hazır olacaklar ve bu da ancak iPhone 14'e yetişecekleri anlamına geliyor. Yani, 2021 iPhone'larında çok büyük bir güç artışı beklememekte yarar var.
Basit bir şekilde belirtmek gerekirse, nm (nanometre) kısaltması bir yonga setinin boyutunu ifade ediyor ve bu sayı ne kadar küçükse, o kadar fazla transistör çip setinin içine yerleştirilebiliyor ve bu da daha güçlü olması anlamına geliyor.
iPhone 12 ve pek çok Android telefon, 5nm işlemcilere sahip olan ve 2020 yılında kullanılmaya başlayan Snapdragon 888 veya benzeri yonga setlerini kullanıyor. Özellikle eski telefonlar olmak üzere diğer telefonların büyük çoğunluğu ise 7nm yonga setlerini kullanıyor ve bu da daha zayıf olmaları anlamına geliyor.
Pek çok kişi, teknolojinin yaygın kullanıma geçiş yapacağı 2022 yılı yerine 2021 yılında Apple'ın 3nm kullanımına başlayacağını ümit ediyordu ancak görünene göre bu beklenti karşılanmayacak. Bunun yerine iPhone 13'ün yonga seti muhtemelen iPhone 12'deki A14 Bionic'e oldukça benzer olacak.
Tabii ki bu durum, yeni iPhone'un performansının artmayacağı anlamına gelmiyor. Apple, A15 Bionic yonga setini güçlendirmenin yollarını mutlaka bulacaktır ve donanımın geri kalan kısımlarında yapılacak güncellemeler de çeşitli iyileştirmeler getirecektirtir.
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