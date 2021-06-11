iPhone 13, Bu Defa da iOS 15'te Göründü

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iOS sürümü iOS 15'te gizlenen iPhone 13 ipuçları, yeni iPhone hakkında önemli bilgiler veriyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13, Bu Defa da iOS 15'te Göründü

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