iPhone 13, Bu Defa da iOS 15'te Göründü

Bugüne kadar iPhone 13 ile ilgili hiçbir şey doğrulanmış değil, ancak sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bunlardan son olarak iPhone 13 modellerinin renklerini sizlerle paylaşmıştık. Bu defa ise yeni sızıntılar direkt iOS 15 kod satılarında karşımıza çıkıyor.
FaceTime ve iPhone 13 İlişkisi
iOS 15, yeni özelliklerle beraber geliyor elbette ve bazı kullanıcılar bunlarla ilk olarak iPhone 13'te tanışacaklar. Apple, iOS 15 ile bir dizi yenilik güncellemede bulunuyor ve bu sayede mevcut iPhone'ların yeteneklerinden de faydalanma olanağı artıyor. Pek tabii ki donanım desteğiyle beraber. Apple, Portre modundan artık FaceTime'da da yararlanabilme olanağı tanıyor. Böylece iPhone ile yapılacak görüntülü görüşmelerde Portre modu FaceTime üzerinde de kullanılabiliyor.
Buna ilişkin olarak Apple'ın iOS 15 ile duyurduğu yeni Portre modu, iPhone 13'ün çok daha iyi bir selfie kamerasına sahip olacağına işaret ediyor olabilir. Şirket, hem iPhone 11 serisi hem iPhone 12 serisi için 12 MP f/2.2diyaframlı bir ön kamera kullanılmıştı. Bu nedenle iPhone 13'te bir güncelleme hiç de fena olmaz doğrusu.
Uzamsal Ses Özelliği ile Daha Özel Mikrofon mu Geliyor?
Öte yandan FaceTime ile ilgili bir diğer bilgi de, Apple'ın ses ile ilgili sunduğu yeni özelliklerine ilişkin. Apple, Uzamsal Ses Özelliğini duyurdu. "iOS 15 ile FaceTime üzerinden arkadaşlar ve aileyle daha doğal bir şekilde sohbet etmek mümkün hale geliyor," diyen Apple, yeni mikrofon modlarını ilave ediyor. Buradan hareketle, iPhone 13'te de bu özelliğe adapte mikrofonların yer alabileceğini de söyleyebiliriz.
iPhone 13 Daha Büyük Bir Ekranla Gelebilir
Peki, iPhone 13'te ekranlar büyüyecek mi? Olabilir. Zira Apple'ın yine duyurduğu SharePlay özelliği buna işaret ediyor. Kullanıcılar FaceTime üzerinden görüşürken aynı zamanda SharePlay özelliği üzerinden Apple Music'te beraber şarkı dinleyebiliyor ya da TV programları ile dizileri eşzamanlı olarak izleyebiliyor. Eğer iPhone 13 serisi biraz daha büyük bir ekranla gelirse, hiç de şaşırtıcı olmaz.
iOS 15 ile ilgili daha pek çok detay var. Burada sizlerle paylaştık. Sizler de kendi iPhone 13 tahminlerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.
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