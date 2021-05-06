WhatsApp Kullanıcılarının Önemli Sorunu, Yeni Güncellemeyle Bitecek

WhatsApp kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlardan biri daha çözülüyor. Artık WhatsApp'ta ses kaydederken, sesli mesajlarınızı göndermeden önce kontrol edebileceksiniz!