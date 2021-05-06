WhatsApp Kullanıcılarının Önemli Sorunu, Yeni Güncellemeyle Bitecek

WhatsApp'a oldukça işe yarayacak bir güncelleme daha geliyor. WhatsApp üzerinden sesli mesaj göndermenin zorluğunu eminiz hepiniz yaşamışsınızdır. Sesli mesaj kaydettikten sonra kontrol etme şansınız pek olmuyor ve kaydı yaptıktan sonra direkt olarak alıcıya teslim ediliyor. WhatsApp'a gelecek yeni güncelleme ile bu sorun giderilecek ve artık ses kaydını göndermeden önce kontrol etme olanağı tanınacak.
Aslında sesli mesajları göndermeden önce tekrar dinlemek mümkün olsa da, yeni gelecek güncelleme ile bu seçenek öne çıkartılacak ve herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir hale gelecek. WhatsApp'da şu an varsayılan olarak ses kaydını tamamladığınız anda karşı tarafa gönderiliyor. Yeni güncelleme ile ise ses kaydına başladığınız anda hemen yan tarafta yer alacak "incele" başlığına tıklayarak, ses kaydınızı karşı tarafa göndermeden önce dinleyebileceksiniz.
Bu özellik şu an test aşamasında olsa da çok gecikmeden kullanıma sunulması bekleniyor.
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