iPhone 13'ün, Apple'ın İddiasından Daha Hızlı Şarj Olabildiği Ortaya Çıktı!

Apple, iPhone 13 Pro Max'in 20W hızında şarj olabileceğini söylese de, testler sonucunda ortaya çıkan gerçek bundan çok farklı...

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 şarj hızı ile şaşırtıyor

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iPhone 13'ün, Apple'ın İddiasından Daha Hızlı Şarj Olabildiği Ortaya Çıktı!

 

 