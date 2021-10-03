iPhone 13'ün, Apple'ın İddiasından Daha Hızlı Şarj Olabildiği Ortaya Çıktı!

Apple, iPhone 13 serisinin reklamını 20W hızlı şarj desteği ile yapıyor, ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre, iPhone 13 daha yüksek hızla şarj edilebiliyor. ChargerLAB tarafından gerçekleştirilen bazı testler, 30W veya daha yüksek bir şarj cihazı kullanarak iPhone 13 Pro Max'in maksimum 27W hıza ulaşabileceğini gösteriyor. Öte yandan iPhone 13 Pro da 23W şarj hızına erişebiliyor.
ChargerLAB, standart iPhone 13 veya iPhone 13 mini hakkında herhangi bir test gerçekleştirmemiş. Ancak Çin sosyal ağı Weibo'da benzer yapılan test sonucunda da iPhone 13'ün 21W hıza ulaşabildiği belirtiliyor.
Öte yandan bu hızlar her ne kadar yüksek gibi görünse de, bazı Android telefonların 120W şarjı desteklediğini gördük. Ancak buna karşılık iPhone'lar resmi değer olarak yalnızca 20W kapasiteye sahip.
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