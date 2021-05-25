iPhone 13'ün "Final Tasarımı" Olduğu İddia Edilen Görüntüler Sızdı

Muhtemel iPhone 13 Pro tasarımının birkaç görüntüsünü zaten daha önce görmüştük, ancak artık görünüşe göre "kesinleştirilmiş sürüm"e ilk bakışımızı yakalamaktayız. İnternete sızan yeni görseller, Eylül ayında piyasaya sürüldüğünde telefonun tam olarak görüneceği biçimle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor olabilir.
Bu bakış açısı, görünüşte son modelin birkaç resmi olmayan görüntüsünü paylaşan LeaksApplePro'dan geliyor. Sızıntı kaynağı, bazı şeylerin seri üretim sırasında hala değiştirilebileceğini, ancak bunun olası olmadığını düşündüklerini de yazısında belirtiyor. Burada gösterilen tasarım, önceki sızıntılarda gördüklerimize benziyor. LeaksApplePro, söylendiği gibi çentiğin büyük ölçüde küçüldüğünü ve paslanmaz çelik çerçevenin iPhone 12 Pro'ya göre parmak izlerini tutmaya daha az eğilimli olacağını iddia ediyor. Ayrıca kamera çıkıntısının büyüdüğünü ancak daha düz hale geldiğini ve kamera sensörlerinin de boyut olarak büyüdüğünü iddia ediyorlar.
Tüm bunlara şüpheyle yaklaşmakta fayda olsa da, her sızıntıda kabaca aynı tasarımı gördüğümüz düşünüldüğünde, bunun genel olarak doğru olmasının yüksek bir ihtimal olduğu söylenebilir. Bu da görsel olarak iPhone 12 serisinden çok fazla değişiklik olmayacağını düşündürüyor.
Nitekim, şimdiye kadarki çoğu sızıntı, gelecek modelleri büyük yükseltmelerden çok "S" telefonlar olarak gösteriyor, bu nedenle iPhone 12S serisi olarak sunulma ihtimalleri de var. Telefonun tam görüntüsünü ve özelliklerini ise Eylül ayında kesin olarak öğreneceğiz, çünkü muhtemelen yeni telefonlar bu tarihte kendilerini gösterecekler.
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