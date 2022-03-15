iPhone 14 Serisi Tanıtıldığında, Herkesi Şaşırtacak Bir Sürprize Hazır Olun

iPhone 14 Pro'nun A16 işlemcisi kullanabileceği sızdı. Diğer modeller A15 Bionic işlemci ile çalışacak

iPhone 14 için şaşırtan A16 Bionic iddiası

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