iPhone 14 Serisi Tanıtıldığında, Herkesi Şaşırtacak Bir Sürprize Hazır Olun

Uzman bir analistin yaptığı açıklamaya göre, iPhone 14 serisindeki tüm modellerde yeni işlemci bulunmayacak. İddiaya göre yeni iPhone geldiğinde, iPhone 14 Pro modellerinde A16 Bionic işlemcisi olacak. Diğer modellerde ise şu anda iPhone 13'lerde de kullanılmakta olan A15 Bionic işlemcisi bulunacak. Bu iddia, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından dile getirildi.
Kuo attığı bir tweet'te, "Yalnızca iki Pro modeli A16 işlemcisine yükseltilirken, 14 ve 14 Max modelleri, A15 kullanmaya devam edecek" dedi. ve devam etti: "Ancak tüm iPhone 14 modellerinin 6 gigabayt RAM'e sahip olması bekleniyor. Temel modeller 6, 1 inç ekrana ve Max'lar 6,7 inç ekrana sahip olacak."
According to Apple's rules for naming iPhones, the four new 2H22 iPhones could be called iPhone 14 (6.1"), iPhone 14 Max (6.7"), iPhone 14 Pro (6.1"), and iPhone 14 Pro Max (6.7").— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022
Burada ilgi çekici olan detay, herhangi bir iPhone mini modelinden bahsedilmemesi. Kuo, yeni iPhone'ların iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak isimlendirileceğini söylüyor.
iPhone 14 Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir ve fiziksel SIM kart kullanmayan ilk iPhone modeli olabilir.
Apple, bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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