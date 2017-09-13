iPhone 8 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple iPhone 8 Plus tanıtıldı. İşte iPhone 8 Plus'ın tüm özellikleri ve fiyatı!

Apple iPhone 8 Plus tanıtıldı!

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