iPhone Kuyruğuna Yemek Hizmeti!

iPhone XS kuyruğunda yeni telefonu ele geçirmek için bekleyenler, artık aç bir karınla beklemeyecekler!

iPhone Kuyruğuna Yemek Hizmeti!

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