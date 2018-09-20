iPhone Kuyruğuna Yemek Hizmeti!
iPhone XS kuyruğunda yeni telefonu ele geçirmek için bekleyenler, artık aç bir karınla beklemeyecekler!
iPhone XS'ye ilk sahip olmak isteyenler, ödeyecekleri yüksek ücretlere rağmen her zamanki gibi kuyruklarda heba olmayı göze alıyorlar. Ama artık kuyrukta açlıktan can vermenizi engelleyecek bir hizmet var.
Çoğu yerde yeni iPhone'u ilk günden almak mümkün olduğu için kuyruklarda beklemenin artık eskisi gibi bir anlamı yok. Ancak Apple Store önünde kamp kurmayı bir sanat haline dönüştürenler ve bundan keyif alanlar, alışkanlıklarından henüz vazgeçmediler.
Şu 12 ülkede, kuyruklarda açlıkla savaşmamak için kuyruktaki yerinize Deliveroo üzerinden yemek sipariş edebiliyorsunuz: Avustralya, Belçika, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, İrlanda, Hollanda, Singapur, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere. Bununla birlikte listede Türkiye bulunmuyor.
Sizce 2018'de iPhone XS için uzun kuyruklarda beklemeye değer mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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