iPhone SE 2 İçin Heyecan Verici Bir İddia!

Merakla beklenen "ucuz iPhone" iPhone SE 2, Apple'ın iPhone 8'e eklemediği bir özellik olan Face ID'yi geri getirebilir.
Japonca teknoloji dedikoduları blog'u Macotakara'nın yeni raporuna göre iPhone'un ucuz modelinin bir sürümü, Face ID işleviyle gelecek. Siteye göre bu bilgi, Apple'ın tedarikçilerinden geliyor. iPhone X'ten önceki "rakamlı" iPhone'larda Face ID bulunmadığından Apple, böyle bir hamleyle bir geleneğinden vazgeçmiş olacak.
Ancak bahsedilen bu telefon, iPhone SE 2 değil, iPhone SE 2 Plus da olabilir. Bununla birlikte böyle bir Plus modelinin varlığından emin değiliz.
iPhone SE 2, 2016'da çıkan ilk iPhone SE'den sonraki ilk bütçe dostu iPhone olacak. iPhone XR ve iPhone 11, en üst seviye iPhone'lardan biraz daha ucuz bir alternatif olmakla yetiniyordu. Face ID'nin iPhone SE 2'ye eklenmesi biraz garip görünüyor, ancak bu telefonun iki modeli olacaksa, üst düzey model gerçekten de Face ID ile gelebilir.
Rapor güvenilir bir kaynaktan gelse de, bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. iPhone SE 2'nin çıkış tarihini henüz bilmiyoruz, hatta telefonun çıkacağının bile bir garantisi olmayabilir.
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