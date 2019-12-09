iPhone SE 2, Sürpriz Bir İsimle 2020'de Gelebilir

2016'da çıkan ve artık Apple'ın satmadığı iPhone SE'yi devam ettirecek telefon, uzun zamandır bekleniyor. Yeni gelen bilgiler, telefonun yeni sürümünün 2020 için planlandığını söylüyor.
Apple ile isabetli tahminleriyle bilinen Japonca blog sayfası Macotakara'nın kaynaklarına göre yeni ucuz iPhone'un adı iPhone SE 2 değil, iPhone 9 olacak. Bu iddia doğruysa Apple'ın atladığı iPhone 9 adını üç sene sonra göreceğiz demektir. Telefon, Apple'ın şu an sattığı en ucuz telefonlar olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın da yerini alacağından iPhone 9 ismi yerinde olabilir.
4 inç ekranlı iPhone SE'nin çıkış amacı, 400 dolarlık fiyatlıyla ucuz bir iPhone seçeneği sunmaktı. Telefonun bu özelliğinin iPhone 9'a da geçmesi bekleniyor. iPhone 9'un en son iPhone 11 serisindeki A13 Bionic işlemciyi kullanması bekleniyor. Bazı iddialar, telefonun 399 dolarlık fiyatının korunacağını da ileri sürüyor.
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