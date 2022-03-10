iPhone SE 2022, En Ciddi 3 Rakibi ile Karşı Karşıya!

Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 2022, rakiplerinden ne kadar farklı, özellikleri neler? iPhone SE 2022'yi, en ciddi rakipleri olan Pixel 5a 5G, Galaxy A52 5G ve OnePlus Nord 2 ile karşılaştırdık.

  • Ercan Uğurlu
iPhone SE 2022 ile Rakiplerini Karşılaştırdık

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