iPhone SE 2022, En Ciddi 3 Rakibi ile Karşı Karşıya!

Apple, yeni iPhone SE 2022 modelini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Önemli özelliklere ev sahipliği yapan ve "uygun fiyatlı" olarak belirtilen, 10 bin 999 TL fiyatla raflara bu ay içinde çıkacak olan yeni iPhone SE, rakiplerinin karşısında nasıl bir yol izleyecek ve nasıl bir satış grafiği elde edecek hep birlikte göreceğiz. Ancak karşısında dişli rakipler olduğu aşikar.
Apple'ın bu kategoride baş etmesi gereken 3 önemli model bulunuyor. Google Pixel 5a, Galaxy A52 ve OnePlus Nord 2 modelleri bu kategorinin en dikkat çekici modelleri olurken, iPhone SE sahip olduğu 429 dolarlık fiyat etiketiyle sadece performans değil, fiyat anlamında da kendini büyük rekabetin içinde bulacak. Peki, telefonlar arasında ne gibi farklılıklar var?
iPhone SE'yi Google Pixel 5a, Galaxy A52 ve OnePlus Nord 2 ile yan yana koyduğumuzda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:
|
|
iPhone SE
|
Pixel 5a with 5G
|
Galaxy A52 5G
|
OnePlus Nord 2
|
Fiyat
|
$429 / $479 / $579
|
$449
|
$500
|
£399
|
Boyutlar
|
138.4 x 67.3 x 7.3 mm
|
156.2 x 73.2 x 8.8 mm
|
159.9 x 75.1 x 8.4 mm
|
159.12 x 73.31 x 8.25 mm
|
Ağırlık
|
144g
|
183g
|
189g
|
189g
|
Ekran
|
4.7 inç (119.4 mm)
|
6.34 inç (161 mm)
|
6.5 inç (127 mm)
|
6.43 inç (163.3 mm)
|
Çözünürlük
|
1,334 x 750 (326 ppi)
|
2,400 x 1,080 (413 ppi)
|
2,400 x 1,080 (407 ppi)
|
2,400 x 1,080 (410 ppi)
|
Ekran Tipi
|
Retina HD LCD
|
OLED
|
AMOLED
|
Fluid AMOLED
|
Batarya
|
15 saate kadar (mAh bilinmiyor)
|
4,680 mAh
|
4,500 mAh
|
4,500 mAh
|
Dahili Depolama
|
64 / 128 / 256 GB
|
128 GB
|
128 GB
|
128 / 256 GB
|
Artırılabilir Hafıza
|
Yok
|
Yok
|
microSD ile 1 TB
|
Yok
|
Arka Kameralar
|
Geniş : 12 MP, f/1.8
|
Dual pixel: 12.2 MP, f/1.7
|
Ana: 64 MP, f/1.8
|
Ana: 50 MP, f/1.88
|
Ön Kamera
|
7 MP, f/2.2
|
8 MP, f/2.0
|
32 MP F/2.2
|
32 MP, f/2.45
|
Video Kayıt
|
4K / 60 fps
|
4K / 60 fps
|
4K / 30 fps
|
4K /30 fps
|
İşlemci
|
Apple A15 Bionic
|
Qualcomm Snapdragon 765G
|
Qualcomm Snapdragon 750G
|
MediaTek Dimensity 1200-AI
|
İşlemci Frekansı
|
3.23 GHz 6 çekirdek
|
2.4 GHz 8 çekirdek
|
2.2 GHz çekirdek
|
3.0 GHz çekirdek
|
GPU
|
4 çekirdekli Apple GPU
|
Adreno 620
|
Adreno 619
|
ARM G77 MC9
|
RAM
|
4 GB
|
6 GB
|
6 GB
|
6 / 8 / 12 GB
|
WiFi
|
802.11ax
|
802.11ac
|
802.11ac
|
802.11ax
|
Bluetooth
|
v5.0
|
v5.0
|
v5.0
|
v5.2
|
NFC
|
Evet
|
Evet
|
Evet
|
Evet
|
İşletim Sistemi
|
iOS 15
|
Android 11
|
Android 11
|
Android 11
|
Diğer Özellikler
|
IP67 sertifikalı, Lightning giriş
|
IP67 sertifikalı, USB-C
|
IP67 sertifikalı, USB-C
|
USB-C
Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone SE 2022 ile beklediği başarıyı elde edebilecek mi?
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