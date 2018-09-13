iPhone SE ve iPhone 6S Öldü!
Yeni iPhone'lar harika görünseler de, küçük boyutlu iPhone sevenlerin hayallerini tamamen söndürdü!
Apple'ın her yeni tanıtılan telefonunun, eski iPhone'ların bazıları için ölüm anlamını taşıdığını biliyoruz. Ancak bu defasında kırpılan modelin gidişi biraz daha üzücü oldu.
iPhone XS, XS Max, XR ve Apple Watch 4'ün manşetlere çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve en önemlisi iPhone SE, Apple'ın web sitesinden bir anda kayboldu. Apple'ın üç nesli piyasada tutmayı sevdiğini biliyoruz, bu yüzden iPhone 6S ikilisinin kaldırılması sürpriz değil. Ancak iPhone SE 2'den hiçbir işaret yokken iPhone SE'nin gidişi, küçük boyutlu iPhone sevenleri üzecek.
Dünkü tanıtım ve iPhone SE'nin gidişinin ardından küçük iPhone umutlarımızla artık tamamen vedalaşabiliriz. Apple sanırız artık küçük ekranları sevmiyor, çünkü yeni iPhone'ların en küçüğü olan iPhone XS bile 5,8 inç boyutunda.
749 dolarlık "ucuz" iPhone XR, Apple'a göre uygun fiyatlarda ancak 6,1 inç'lik büyük bir ekranla geliyor. Yani beklenen SE modeli değil. Daha da "ucuz" bir iPhone arıyorsanız, iPhone 7'ye bakabilirsiniz. Tabi yurt dışında ucuzlamasına rağmen ülkemizde dün zamlanan ve 5.000 TL'ye ulaşan fiyatını gerçekten uygun bulursanız.
iPhone SE hayranlarının Apple'ın gelecekte küçük telefonlara dönmesini beklemesi, şimdilik yapılabilecek en iyi şey gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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Saçmalık resmen. 1200 TL daha ucuza Lg G7 varken kim iphone7'ye o paraları öder ki?