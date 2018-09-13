iPhone SE ve iPhone 6S Öldü!

Yeni iPhone'lar harika görünseler de, küçük boyutlu iPhone sevenlerin hayallerini tamamen söndürdü!

iPhone SE ve iPhone 6S Öldü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Saçmalık resmen. 1200 TL daha ucuza Lg G7 varken kim iphone7'ye o paraları öder ki?

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