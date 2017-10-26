iPhone X Gelirken iPhone 8 Takasları Arttı

iPhone 8'de yaşanan bu garip durum, iPhone tarihine bir ilk olarak geçebilir!

iPhone X Gelirken iPhone 8 Takasları Arttı

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