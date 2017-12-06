iPhone X, iPhone 8'den Dayanıksız Çıktı!

iPhone X ile yeni testler yapan Consumer Reports, Apple'ın en iyi telefonunun iPhone 8'den çok da iyi olmadığını ortaya koydu!

Oynat iPhone X, iPhone 8'den Dayanıksız Çıktı! iPhone X ile yeni bir "düşürme testi" yapan Consumer Reports, Apple'ın en iyi telefonunun iPhone 8'den kırılgan olduğu sonucuna vardı!

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