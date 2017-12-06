iPhone X, iPhone 8'den Dayanıksız Çıktı!
iPhone X ile yeni testler yapan Consumer Reports, Apple'ın en iyi telefonunun iPhone 8'den çok da iyi olmadığını ortaya koydu!
Geçen ay iPhone X ile kendi düşürme testini yapan Cnet, telefonun ortalama bir düşmeyi atlatamadığını görmüştü. Şimdi ise Consumer Reports, kendi detaylı testlerini gerçekleştirdi ve benzer sonuçlara vardı.
iPhone X, paslanmaz çelikten çerçevesine rağmen göründüğü kadar sağlam değil. Consumer Reports, iPhone X'in iPhone 8'den daha kolay hasar gördüğünü söylüyor. iPhone X, testlerde cam yüzeylerinde daha fazla hasar görürken iPhone 8'n metal çerçevesinde sadece küçük bir aşınmaya rastlandı.
iPhone X, pil ömrü alanında beklentisi olanları da hayal kırıklığına uğratabilir çünkü bu alanda da rakiplerinin biraz gerisinde kaldı. Buna karşın iPhone X'in kamerası, piyasadaki telefon kameralarının en iyilerinden. iPhone X'in bazı dezavantajları olsa da, yeni bir iPhone almak isteyenler için yine de en iyi seçenek.
Zeynel A. Öztürk
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