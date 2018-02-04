iPhone X Satışları, İki Tarafı Keskin Bıçak
Apple'ın açıkladığı veriler, iPhone X'in firmaya ciddi bir gelir sağladığını söylüyor. Ancak firmayı düşündürecek bir de detay var...
Apple'ın yeni açıkladığı gelir raporu, son zamanlarda iPhone X'le ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerini bir miktar aydınlattı.
Rapora göre iPhone satışları toplamda bir miktar geriledi ve 77,3 milyon birim satış kaydedildi. Geçen senenin aynı çeyreğinde satışlar, 78,3 milyon seviyesindeydi. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 1,3'lük düşüş gözleniyor.
Apple'in onuncu yıl telefonu iPhone X'in gelirleri geçen seneye göre yüzde 13 yükseltmeye yardımcı olduğu gözleniyor. Böylece firma, 88,3 milyar dolarlık gelirle şimdiye kadarki en iyi çeyreği geride bırakmış bulunuyor. Apple'a göre iPhone X, çıktığından bu yana en çok satan iPhone olmayı başardı. Yine de iPhone X'in tatil dönemindeki düşüşü engelleyemediği gözleniyor. Böyle bir düşüş, daha önce gözlenmemişti.
Satışlardaki düşüşe rağmen iPhone gelirlerinin artmasının en önemli nedeni, iPhone X'in 999 dolardan başlayan fiyatı. Böyle bir fiyatla sattığınız yeteri kadar telefon, kasanızın parayla dolup taşması demek.
iPhone X'in bir başarısızlık olduğuna dair iddialar, son günlerde giderek güçleniyordu. Bazı raporlar, telefonun üretiminin 2018 ilkbaharında durdurulacağını bile söylüyordu. Açıklanan çeyrek sonuçları, şimdilik bir başarısızlık tablosu çizmiyor. iPhone X, beklenenin altında kalan satışlara rağmen Apple'a ciddi miktarda gelir sağlamayı başarmış görünüyor.
Peki Apple'ı nasıl bir gelecek bekliyor? Önümüzdeki sene bu zamanlarda firma benzer şeyler yaşayabilir. iPhone X2'nin küçük yeniliklerle geleceğine dair söylentiler var. Benzer şekilde iOS 12'nin de güvenlik ve kararlılık geliştirmelerine odaklanacağı söyleniyor. Firma elbette zayıflayan satışları güçlendirmek için çalışacak, ancak bunu nasıl yapacağını şimdilik bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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