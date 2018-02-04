iPhone X Satışları, İki Tarafı Keskin Bıçak

Apple'ın açıkladığı veriler, iPhone X'in firmaya ciddi bir gelir sağladığını söylüyor. Ancak firmayı düşündürecek bir de detay var...

iPhone X Satışları, İki Tarafı Keskin Bıçak

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