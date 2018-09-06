iPhone XS'te Ekrana Entegre Touch ID Olacak mı?

Apple, kısa bir süre sonra iPhone XS ve diğer yeni modellerini tanıtacak. Peki, iPhone XS'de ekranda Touch ID olacak mı?

iPhone XS'te ekrana entegre Touch ID olacak mı?

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