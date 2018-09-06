iPhone XS'te Ekrana Entegre Touch ID Olacak mı?
Apple, kısa bir süre sonra iPhone XS ve diğer yeni modellerini tanıtacak. Peki, iPhone XS'de ekranda Touch ID olacak mı?
iPhone X modelinden sonra yeni tanıtıma yaklaştıkça, akıllarda soru işarati yaratmaya başlayan isim sorunsalı büyük ölçüde çözüldü gibi. Sonraki amiralin adı iPhone 11 mi yoksa iPhone X2 mi olacak derken, muhtemelen Apple eski günlerindeki gibi "S" takısını geri getirecek ve yeni modelin adı iPhone XS olacak. En azından şimdilik bilinen bu. Ve yine gelen bilgiye göre Apple, iPhone XS de "büyük bir yenilik" yapmaktan kaçınacak.
Bir süredir akıllı telefonlarda entegre parmak izi sensörünün ne zaman yoğun olarak kullanılacağı konuşuluyor, biliyorsunuz. Gelen her yeni modelde gözler ekran altında parmak izi sensörü arasa da, birkaç Çinli markanın dışında bu konuda bir şey göremedik. Ancak 2019'da gelecek yeni modellerde bu sensörü fazlasıyla görecek gibiyiz. Peki, Apple, yeni iPhone'larında böylesine bir yeniliğe yer verecek mi?
Apple cihazlarıyla ilgili verdiği bilgilerle ünlü Apple Analisti Ming Chi Kuo'nun 9to5mac'e verdiği röportaja göre cevap hayır. Ming Chi Kuo, Apple'ın şimdilik böylesi bir girişimden kaçınacağını söylüyor. Ona göre Apple'ın bu sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone'larda ekran altı Touch ID sensörü yer almayacak.
Bunun sebebi Apple'ın artık iyiden iyiye OLED ekranlı modellere geçiş yapması. Eğer Apple, yüksek kaliteli OLED panellere biyometrik sensör uygulamayı daha kolay hale getirebilirse, bu tutumunu değiştirebilir. Ancak bu iş, görünüşe göre bu baharda olmayacak.
Ercan Uğurlu
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