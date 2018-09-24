iPhone XS'ye Kılıflı Fırlatma Testi

Kılıfla merdivenlerden aşağı yuvarlanan bir iPhone XS, buna ne kadar dayanmış olabilir? İşte cevabı.

Oynat iPhone XS'ye Kılıflı Fırlatma Testi Kılıfla merdivenlerden aşağı atılan bir iPhone XS, buna ne kadar dayanmış olabilir? İşte cevabı.

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