iPhone XS'ye Kılıflı Fırlatma Testi
Kılıfla merdivenlerden aşağı yuvarlanan bir iPhone XS, buna ne kadar dayanmış olabilir? İşte cevabı.
Dünya çapında Cuma günü satışa sunulan ve kayda değer seviyede ilgi çekmeyi başaran iPhone XS, bir Apple hayranı tarafından fırlatma testine tabi tutuldu.
Telefon kılıfı üreticisi Mous takımının üyeleri, yeni iPhone'u ilk deneyenlerden olmak için Sydney'de kamp yaparak sabırla beklediler. Takımdan bir üye, telefonu ele geçirdikten sonra onu havaya fırlatarak sağlamlık testine tabi tuttu. Gerçek test ise Sydney Opera House'ta, telefonu merdivenlerden aşağı yuvarlayarak yapıldı. Sağlam kılıf sayesinde telefon, bu testi de ciddi bir hasar almadan atlattı.
iPhone XS'yi kılıfla mı, kılıfsız mı kullanmayı düşünüyorsunuz? Cevabınızı aşağıda, yorumlarda bizlerle paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
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