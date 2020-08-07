iPhone'un Yüzü Olarak Bilinen Phil Schiller'ın Apple'daki Görevi Değişti

iPhone'un yüzü olarak bilinen ve Apple'da önemli roller üstlenen Phil Schiller, artık şirkette farklı (ve biraz daha pasif) bir rol üstlenecek. Peki bu sürpriz değişim, Apple ve iPhone'lar için neleri değiştirebilir?

  • Levent Öztürk
iPhone'un yüzü Schiller'a yeni rol

Uzun bir süredir iPhone'un yüzü olarak bilinen Phil Schiller artık yeni bir göreve sahip. Schiller, donanım ve ürün pazarlama lideri olduğu firmada geçirdiği 33 yılın ardından, üst seviye bir danışman olarak Apple Fellow görevini üstlendi. Bu görev, Schiller'ın Apple için daha az zaman harcayacağı anlamına da geliyor.

Schiller App Store ve Apple Events'in yönetimini üstlenmeye devam ediyor ve direkt olarak CEO Tim Cook'a rapor veriyor. Schiller'in Küresel Pazarlama SVP rolünü ise 20 yıldan uzun bir süredir Apple'da olan Greg Joswiak üstlenecek.

Schiller, son olarak Haziran ayında Apple'ın sanal Küresel Geliştiriciler Konferansı'nı yönetmişti. Kendisi, Apple'da Steve Jobs döneminden bugüne kadar halk önünde en çok görülen isimlerden biri oldu.

Yaptığı basın açıklamasında Schiller "27 yaşındayken Apple'da işe başladım, bu yıl 60 yaşına girdim ve artık hayatımda bazı planlı değişikliklerin vakti geldi. Beni kabul ettikleri sürece burada çalışmaya devam edeceğim ... Ancak aynı zamanda önümüzdeki yıllarda ailem, arkadaşlarım ve değer verdiğim birkaç kişisel proje için de zaman ayırmak istiyorum" dedi.

Dikkat çeken bir başka olay da, 20 yıldan uzun bir süredir Apple'da çalışan tasarımcı Jony Ive'ın Haziran'ın sonlarında firmadan ayrılarak kendi firması LoveFrom'u kurması ve ilk müşterisinin Apple olmasıydı.

Apple CEOS'su Tim Cook, kısa bir süre önce ABD'nin en büyük dört teknoloji firması – Apple, Google, Facebook ve Amazon – ile ilgili anti-tekel duruşmasında Kongre'nin önüne çıkarak ifade vermişti. İfadesinde, App Store'un gelir paylaşım modelini ve iOS platformundaki potansiyel tekelini haklı çıkarmak adına görüşlerini paylaşmıştı. Geliştiriciler, App Store'daki şeffaflık ve eşitlik gibi kritik sorunlar konusunda seslerini yükseltmeye devam ediyor ve genel bir değişimin çok yakın olduğu tahmin edilebilir.

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iPhone'un Yüzü Olarak Bilinen Phil Schiller'ın Apple'daki Görevi Değişti

 

 