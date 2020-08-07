iPhone'un Yüzü Olarak Bilinen Phil Schiller'ın Apple'daki Görevi Değişti

iPhone'un yüzü olarak bilinen ve Apple'da önemli roller üstlenen Phil Schiller, artık şirkette farklı (ve biraz daha pasif) bir rol üstlenecek. Peki bu sürpriz değişim, Apple ve iPhone'lar için neleri değiştirebilir?