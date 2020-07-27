Apple'ın sonbahar etkinliğinde tanıtılacak ürünler internete sızdırıldı!

Apple Sonbahar Etkinliği merakla bekleniyor. 2020 sonuna doğru gerçekleştirileceği bilinen etkinliğin tam tarihi henüz açıklanmamıştı. Sonbahar Etkinliği'nde tanıtılacak ürünlerin listesi ve etkinlik tarihi sızdırıldı.
Apple Sonbahar Etkinliği Ne Zaman?
İddialara göre, Apple Sonbahar Etkinliği, 8 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında tanıtılması beklenen yeni ürünler ise şu şekilde:
- iPhone 12 Serisi
- AirPower
- Apple Watch Series 6
- AirTag
- iPad (8. nesil)
Apple 27 Ekim'de de Etkinlik Gerçekleştirecek
27 Ekim'de ise başka bir özel etkinliğin düzenleneceği söyleniyor. Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş yeni MacBook ve 13 inç MacBook Pro bu etkinlikte tanıtılacak. iPad Pro ve Apple TV de tanıtılacak.
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